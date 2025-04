Dazi, Gemmato: “Su farmaci avrebbero impatto negativo anche per cittadini Usa”

agenzia

'Io ottimista, governo Meloni e diplomazie al lavoro per garantire accesso a cure a tutti i cittadini, americani, europei e italiani'

Roma, 10 apr. (Adnkronos Salute) – “I dazi di Trump sui farmaci avrebbero un impatto altamente negativo per tutti, a cominciare dalla popolazione americana. Io sono ottimista, ritengo che il buon senso prevarrà grazie alla politica, alla diplomazia e al lavoro del governo Meloni. Si farà di tutto affinché tutti i cittadini, americani, europei e italiani, possano accedere alle cure e aderire alle terapie”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, intervenuto oggi in videocollegamento all’evento ‘Salute e sanità, il doppio binario’, in corso al Palazzo dell’Informazione Adnkronos a Roma. Sull’aderenza terapeutica, Gemmato ha aggiunto: “In Italia, con la legge di Bilancio dello scorso anno, ho aperto la possibilità di trasferire la distribuzione dei farmaci dalla cosiddetta ‘distribuzione diretta’, che avviene nelle farmacie ospedaliere, notoriamente poche sul territorio e chiuse durante i giorni festivi (1 maggio, 25 aprile, Natale, Pasqua e Ferragosto), a una distribuzione dei medicinali nelle farmacie private, convenzionate e pubbliche, che potesse andare incontro al diritto alla salute. In questo modo consentiamo al paziente di aderire meglio alla terapia e, allo stesso tempo, un risparmio per le casse dello Stato”.

