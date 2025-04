Dazi: Gozi, ‘equidistanza Meloni da Trump e Ue indebolisce Italia’

agenzia

Roma, 5 apr. “Giorgia Meloni si rifiuta di scegliere tra Europa e Stati Uniti, ma in realtà, così facendo, ha già scelto: non scegliere vuol dire scegliere Trump. Vuol dire accettare la logica imperialista che Trump rappresenta, fatta di potenza, sfere di influenza e indebolimento sistematico dell’Unione Europea. Significa accettare che l’Europa diventi un ostacolo da rimuovere, non un progetto da rafforzare. E questo, oggi, è pericoloso e inaccettabile”. Lo ha detto Sandro Gozi, eurodeputato di Renew Europe e segretario generale del Partito democratico europeo, intervenendo oggi a Verona durante l’evento “La Forza degli Stati Uniti d’Europa” promosso da Benedetto Della Vedova e dal Pde, con Emma Bonino, Pina Picierno e Nathalie Tocci.