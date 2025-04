Dazi: Letta, ‘da Trump attacco all’Ue, difficile negoziare, serve reazione’

agenzia

Roma, 5 apr. “Il 2 aprile potrebbe essere ricordato come l’11 settembre dell’economia”. Lo dice Enrico Letta a La Stampa. “I dazi sono stati una follia – spiega l’autore del rapporto europeo sul mercato unico – un’operazione incomprensibile. Non riesco a capire su quali basi si possa parlare di un negoziato”.

“Io sono un negoziatore nato, ma su cosa si può discutere? Le cifre con cui è stato costruito il piano di Trump sembrano uscite dalla peggiore intelligenza artificiale. È complesso, su queste basi, costruire uno schema negoziale. Serve una risposta, che deve essere basata su due pilastri. Il primo: una reazione sul commercio e sulle tariffe, con una replica all’altezza della sfida. Il secondo, con il quale ovviamente tiro acqua al mio mulino, è integrare il mercato unico cioè liberare, finalmente, l’energia europea. Finiamola con la frammentazione in 27 mercati, è il nostro vero freno a mano. Perché se a questo ostacolo aggiungiamo i dazi, sarà recessione”.