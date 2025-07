Dazi: Losacco, ‘da Meloni strategia fallimentare con Trump, serve Ue più forte’

agenzia

Roma, 18 lug “I dazi al 30%, uniti alla svalutazione del dollaro, che pesa per un altro 13,5%, rappresentano un colpo letale per le nostre imprese . In questo scenario, il governo Meloni continua a mantenere un approccio remissivo, mentre i suoi alleati, che avevano salutato con giubilo la vittoria di Donald Trump, oggi sostengono che il vero problema non sono i dazi, ma le regole europee”. Lo scrive in un articolo su Linkiesta.it il senatore del PD e membro della Assemblea parlamentare Nato Alberto Losacco.

Il problema, secondo il parlamentare dem, “non è solo economico, bensì di progressiva sottrazione della sovranità nazionale ed europea. Giorgia Meloni ha accettato senza contropartite la richiesta americana di aumentare le spese militari, che, se si continuano a frammentare le risorse in 27 eserciti nazionali, non rappresenta solo uno sperpero economico ma soprattutto una debolezza strategica. In questo passaggio storico”, scrive ancora il senatore PD, “l’Europa non può prescindere da un percorso che ci porti a una vera difesa comune, perché non esiste sovranità senza sicurezza condivisa”.