Dazi: Lupi, ‘viaggio Meloni possibile ponte tra Usa e Ue’

Roma, 11 apr. “La guerra commerciale non fa bene a nessuno nè agli Stati Uniti d’America nè all’Europa. Per governare un periodo di incertezza come questo serve un dialogo, ma un dialogo forte. Il viaggio della presidente Meloni negli Stati Uniti può essere questo ponte tra un’Europa forte, che deve recuperare la sua identità, e gli Stati Uniti che devono capire quanto è indispensabile l’alleanza con l’Unione europea”. Lo ha affermato il presidente di Noi moderati, Maurizio Lupi, in occasione dell’iniziativa del partito “L’Europa alla prova-il contributo di Noi moderati al congresso del Ppe”.

