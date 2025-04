Dazi: Macron incontra rappresentanti settori colpiti da misure tariffarie

agenzia

Parigi, 3 apr. (Adnkronos/Afp) – Emmanuel Macron incontrerà alle 16 all’Eliseo i “rappresentanti dei settori interessati dalle misure tariffarie annunciate dagli Stati Uniti”. Lo ha reso noto la Presidenza della Repubblica francese. Il presidente americano Donald Trump ha firmato ieri un decreto su dazi doganali molto pesanti, pari ad almeno il 10% su tutte le importazioni in arrivo negli Stati Uniti e al 20% per i prodotti in arrivo dall’Unione Europea.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA