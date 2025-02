Dazi: Magi (+Eu), ‘oltre 10 mld di danni al made in Italy e la destra è felice’

agenzia

Roma, 3 feb “Più 44 mila imprese italiane colpite direttamente, con un contraccolpo per il nostro export di oltre 10 miliardi di euro. I numeri pubblicati oggi su La Stampa sono devastanti per il Made in Italy con i dazi di Trump. E la cosa bella è che i sovranisti di governo nostrani ne sono felici”. Lo dice il segretario di Più Europa Riccardo Magi.

“Trump sarà anche amico di Meloni ma si sta muovendo come nemico dell’Italia e dell’Europa. Quando arriveranno i dazi e colpiranno duramente le nostre imprese sarà un brutto risveglio per la destra -prosegue Magi-. Trump sta avviando una guerra commerciale che danneggia Europa e America con l’obiettivo, politico ancor prima che commerciale, di disarticolare l’Ue. Ecco perché il governo italiano deve muoversi insieme all’Unione europea e non cedere, come sta già facendo, all’illusione di fare da solo. O, altrimenti, l’Italia resterà schiacciata”.

