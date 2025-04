Dazi: Magi (+Eu), ‘Trump peggio delle cavallette, da Meloni risposta sbagliata’

agenzia

Roma, 3 apr “Dopo essersi accanito sui diritti e le libertà, Trump fa a pezzi anche l’economia annunciando dazi per tutti soprattutto per l’Unione europea, con conseguenze drammatiche sui posti di lavoro, la crescita, gli investimenti”. Lo dice Riccardo Magi.

“L’Italia sarà particolarmente colpita, visto che gli Usa sono tra i principali mercati di sbocco dei nostri prodotti. Si stima che i dazi avranno un impatto sulla nostra economia superiore a mezzo punto di Pil. Peggio delle cavallette, insomma. La risposta dovrebbe essere europea, e invece Meloni ha già detto che farà da sola: invece di utilizzare tutta l’Europa che c’è, visto che è l’Ue ad avere la competenza sulla politica commerciale, Meloni prosegue con l’ambiguità neo nazionalista dell’ognun per sè che ci porta a sbattere contro il muro dei dazi americani”, prosegue il segretario di Più Europa.