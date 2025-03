Dazi: Magi, ‘Lollobrigida contro carne coltivata e Ue ma vero nemico è Trump’

agenzia

Roma, 24 mar. “Lollobrigida ha passato mesi e mesi a dirci che la carne coltivata era la più grande minaccia per il Made in Italy, che la farina di insetti avrebbe messo in ginocchio il nostro agroalimentare, che l’Europa ce l’ha con i nostri agricoltori. Alla fine, però, si scopre che il vero nemico per i nostri prodotti si chiama Donald Trump e la sua folle politica commerciale dei dazi”. Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi.