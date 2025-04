agenzia

Roma, 12 apr “Nel suo viaggio Washington Meloni non faccia fughe in avanti. L’obiettivo deve essere quello di rafforzare la posizione europea: la politica commerciale è competenza europea e l’Europa deve uscire da questa crisi più forte e più unita politicamente di prima”. Lo ha detto il segretario di +Europa Riccardo Magi a margine dell’assemblea del partito in corso a Roma.

