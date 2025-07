Dazi: Magi, ‘Meloni venga a riferire in aula’

agenzia

Roma, 2 lug. “Giorgia Meloni è stata l’unica leader europea ad andare all’insediamento di Donald Trump, legando l’Italia a doppio filo con questa amministrazione americana. Meloni forse pensava di essere immune dai dazi ma ora che il 9 luglio entreranno in vigore e si abbatteranno sul Made in Italy, causando danni ingenti alle nostre imprese e ai lavoratori italiani, dovrebbe venire in aula a spiegare qual è la strategia del governo per contrastare il bullismo economico”. Lo afferma il segretario di +Europa Riccardo Magi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA