Dazi: Misiani a Tajani, ‘importare di più da Usa? E’ sindrome di Stoccolma’

Roma, 21 mar. “Durante la presentazione del piano di accelerazione delle esportazioni italiane il ministro Tajani ha detto che ‘importare di più dagli USA è uno scudo contro i dazi’. È da non credere! Tradotto: se uno ti vuole rapinare, non reagire. Non chiedere aiuto agli altri. Arrenditi. Anzi, aiutalo il più possibile. Con il Tajani-pensiero siamo oltre la subalternità. Siamo alla sindrome di Stoccolma in purezza. Ma questi qui chi li consiglia?”. Così sui social Antonio Misiani, responsabile Economia nella segreteria nazionale del Pd.

