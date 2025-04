Dazi: Misiani (Pd), ‘Meloni segua esempio Sanchez e si rimbocchi maniche’

agenzia

Roma, 4 apr. “La richiesta della Meloni di sospendere il GreeDeal come risposta ai dazi di Trump equivale a buttare la palla in tribuna. Ieri la premier ha minimizzato l’impatto dei dazi, dicendo che ‘non sono una catastrofe’. Dovrebbe provare a spiegarlo alle imprese e ai lavoratori, mai così preoccupati per il loro futuro. Oggi prova a correggere il tiro gridando contro l’Europa”. Così Antonio Misiani, responsabile Economia nella segreteria nazionale del Pd, in un post su Facebook.

“La verità è che la demenziale politica protezionista della destra americana sta provocando danni economici e sociali enormi ma il governo della destra italiana è arrivato totalmente impreparato e non sa dove andare a parare. Mentre però in Italia la Meloni e i suoi ministri chiacchierano a vanvera, in Europa altri si muovono”.