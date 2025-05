Dazi: Misiani (Pd), ‘Urso in ritardo e senza strategia, Italia a rischio’

agenzia

Roma, 14 mag. “Il ministro Urso è comparso oggi in quest’Aula con più di un mese ritardo rispetto alle nostre richieste e non ha detto nulla di significativo sui dazi, ha anzi confermato che il governo Meloni non ha una visione né una strategia, ma sta solo galleggiando mentre continua a fare propaganda. Questo è un problema molto grave per le imprese e per i lavoratori italiani”. Lo ha detto in Aula il senatore Antonio Misiani, responsabile economia nella segreteria nazionale del Pd.

“I primi 100 giorni della Presidenza Trump – ha spiegato Misiani – sono stati un disastro epocale, se ne stanno rendendo conto gli elettori americani e speriamo se ne renda conto presto anche il governo Meloni. Trump ha ingaggiato la guerra commerciale più stupida della storia con dazi calcolati a casaccio che hanno dimostrato da subito tutta la loro pericolosità per le prospettive di crescita globale, per la stabilità dei mercati finanziari e per la credibilità degli Usa e dell’occidente. Uno spettacolo imbarazzante andato in onda dal 2 aprile. Ora il presidente americano di fronte al rischio di recessione sta facendo una penosa retromarcia, perché il sovranismo commerciale della destra non regge alla prova della realtà, produce recessione e inflazione e danneggia le condizioni di vita dei cittadini”.