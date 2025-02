Dazi: Moratti, ‘da Trump shock per Ue, Meloni? Sente responsabilità di ponte con Usa’

agenzia

Roma, 27 feb. “Ci sono modalità diverse con le quali ci si rapporta a Trump. Credo che la presidente Meloni senta la responsabilità di essere un ponte fra l’Europa e l’America dati i suoi buoni rapporti con Trump”. Lo ha detto l’eurodeputata di Fi, Letizia Moratti, a Otto e mezzo su La7.

“Sul tema dei dazi, credo che Trump sia uno shock per l’Europa, uno stimolo positivo perché l’Ue può mettere in atto le riforme richieste nel rapporto Draghi e Letta che chiedono un’Europa più competitiva, più favorevole agli investimenti, con una transizione energetica sostenibile e quindi in grado di sostenere il welfare.”