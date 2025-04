Dazi: Moretti (Pd), ‘da Trump linguaggio da bullo’

agenzia

Roma, 9 apr. “Un linguaggio osceno , da pieno delirio narcisista e da puro patriarcato medievale. Trump non si pone certo in una posizione di negoziazione dicendo “baciami il c…” , vorrei davvero sapere se la nostra presidente del Consiglio che si sta per recare negli USA non ha nulla da dire su questo atteggiamento. Siamo di fronte a un bullo che tenta di usare la violenza per sopraffare gli altri. La verità è che Trump non vuole più l’America democratica , non vuole il mondo democratico e dunque vuole distruggere l’Europa che ne è la culla. Torna alla memoria l’assalto a Capitol Hill, parte tutto da lì”. Così in una nota l’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti.

