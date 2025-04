Dazi: Moretti (Pd), ‘governo stacchi la spina a Trump’

agenzia

Roma, 7 apr “Lo tsunami che sta interessando le borse europee con piazza Affari in caduta libera è una catastrofe annunciata: la causa è la ricetta ottocentesca di Trump, un presidente che pare venuto dal passato, tutto dazi e colonialismo. La manifesta incompetenza economica del presidente Usa e le sue rinnovate inclinazioni colonialiste e imperialiste provano a disegnare un mondo sempre più piccolo “. Lo dice l’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti.