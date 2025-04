Dazi: Moretti (Pd), ‘incredibile immobilismo Meloni’

agenzia

Roma, 5 apr. “La risposta del governo italiano ai dazi è: ‘niente panico, le nostre imprese sono resilienti’. Sembra una barzelletta. Di fronte a uno tsunami economico che è stato paragonato all11 settembre, e che per molti osservatori si configura come una nuova pandemia nei suoi effetti recessivi, la reazione del governo italiano è pari ad una pacca sulla spalla. Mentre la Spagna stanzia 14 miliardi per il sostegno ai settori colpiti dai dazi, noi andiamo avanti senza una strategia e senza tutelare il Made in Italy. È vero che i nostri imprenditori sono eccellenze nel mondo ma proprio per questo bisogna attrezzarsi con le contromisure più opportune. Vorremmo inoltre capire se la Meloni al prossimo Consiglio europeo sosterrà l’Europa o si schiererà con Orban e la Polonia per piegarsi al “divide et impera” di Trump che come disegno ha quello di indebolire e distruggere l’Unione Europea”. Così in una nota l’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA