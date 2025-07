Dazi: Nardella, ‘accordo è sudditanza a Trump’

agenzia

Roma, 27 lug “Questo accordo Usa-Ue sui dazi al 15% non mi pare affatto un successo. Von der Leyen e Meloni invece di parlare di ‘accordo positivo’ dovrebbero ammettere di aver accettato un’imposizione. Questa non è più un’alleanza, ma una sudditanza agli Usa di Trump. Meloni racconterà alle imprese che da domani dovranno subire miliardi di euro di tariffe in più: quanto è bello ed efficace il loro sovranismo!”. Lo dice l’europarlamentare Pd-S&D Dario Nardella.

