Dazi: Nardella, ‘Von der Leyen cambi registro o rischia di cadere’

Roma, 30 lug. “La nostra premier ha dimostrato ancora una volta di preferire il colonialismo americano alla sovranità europea. Meloni è una delle principali corresponsabili del fallimento negoziale di Von der Leyen. Sui dazi, quando si ventilava una risposta dura alle minacce di Trump, lei ha frenato, convinta — e lo ha pure dichiarato — che la partita sarebbe finita zero a zero. E infatti si è visto: una disfatta totale”. Lo dice Dario Nardella, eurodeputato Pd, a Repubblica.

Ora l’accordo “dovrà essere definitivamente firmato dalle parti, quindi passare il vaglio del Consiglio europeo e del Parlamento. Ed è in questi due passaggi che Meloni dovrà decidere da che parte stare: se con l’Europa o con gli Usa di Trump”.