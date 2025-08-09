Dazi: Nevi, ‘strategia Tajani per diversificazione export dà i suoi frutti’

agenzia

Roma 9 ago. “I dati diffusi da Confartigianato confermano che la strategia del ministro Antonio Tajani di diversificare i mercati di sbocco per il nostro export, sta dando i frutti sperati. Di fronte ai dazi statunitensi, le imprese italiane hanno saputo reagire, aumentando del 5,3% le esportazioni verso 25 mercati chiave nei primi quattro mesi del 2025, con punte record negli Emirati Arabi (+20,9%), Brasile (+14%) e Svizzera (+13,1%). È la dimostrazione che una politica estera economica lungimirante può trasformare una crisi in un’opportunità di crescita per il Made in Italy”. Lo afferma Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA