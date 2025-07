Dazi: P. De Luca, ‘governo Meloni immobile, a rischio oltre 180mila posti di lavoro’

agenzia

Roma, 22 lug. “Da mesi denunciamo l’assenza totale di una strategia del governo Meloni sui dazi. L’esecutivo ha prima sottovalutato e poi minimizzato l’impatto delle misure commerciali statunitensi, arrivando persino a definirle ‘un’opportunità’. Oggi i numeri parlano chiaro: con dazi al 10%, sono a rischio 118 mila posti di lavoro, che potrebbero salire a 180 mila con dazi al 30%. In pericolo ci sono fino a 38 mila imprese, in particolare nei settori più esposti all’export verso gli USA”. Lo ha detto Piero De Luca, capogruppo Pd in commissione politiche europee, a SkyTg24 Economia

“A fronte di questo scenario drammatico, prosegue De Luca, il governo spagnolo ha stanziato 9 miliardi di euro per sostenere aziende e lavoratori. In Italia, invece, nessun intervento concreto. L’unica proposta ascoltata finora? L’assurda ‘operazione Bresaola’ del ministro Lollobrigida”.