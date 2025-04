Dazi: Paita (Iv), ‘insipienza del governo e a pagare sono imprese e lavoratori’

agenzia

Roma, 5 apr. “Le scelte degli Stati Uniti, oltre ad aver fatto crollare le borse mondiali, stanno creando un vero e proprio cambiamento globale sul piano geopolitico. E il vicepremier Salvini cosa fa? Descrive i dazi come un’opportunità. Venga a dirlo qui, agli imprenditori e ai produttori di vino e delle eccellenze enogastronomiche del Friuli e non solo”. Lo ha detto la senatrice Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia Viva, durante una conferenza stampa a Pordenone, a sostegno della candidatura a sindaco di Nicola Conficoni, appoggiato anche da Pd e liste civiche, in vista delle elezioni amministrative del 13 e 14 aprile.