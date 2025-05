Dazi: Paita, ‘Marina Berlusconi ha ragione, danneggiano imprese’

agenzia

Roma, 9 mag. “Marina Berlusconi parla da imprenditrice e non possiamo che concordare con lei: il sovranismo e i dazi danneggiano le imprese e il nostro paese. Parole importanti, che evidentemente Giorgia Meloni e il suo governo non hanno il coraggio di pronunciare, come dimostra il disappunto espresso dalla ministra Santanchè. Spereremmo che le stesse parole coraggiose arrivassero anche da Forza Italia”. Lo scrive sui social la senatrice Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia Viva.

