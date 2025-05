Dazi: Paita, ‘Urso chieda scusa e si dimetta’

agenzia

Roma, 14 mag. “Il ministro Urso, che viene in Aula con colpevole ritardo e usa parole miti nei confronti di Trump, il suo leader sovranista, per tentare di giustificare i dazi, dovrebbe chiedere scusa e dimettersi. I dazi, invece, sono un grosso problema per le imprese italiane, per l’automotive, l’agroalimentare, il vino, le piccole imprese. C’è un rischio reale di delocalizzazione e impoverimento.”. Lo dice la senatrice Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia Viva.