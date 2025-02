Dazi: Parigi, ‘se Usa li mette al 25%, la Ue farà altrettanto’

agenzia

Parigi, 27 feb. (Adnkronos/Afp) – L’Unione Europea “farebbe lo stesso” se gli Stati Uniti mettessero dazi del 25 percento, come annunciato dal presidente Donald Trump. Lo ha dichiarato il ministro delle Finanze francese Eric Lombard. “È chiaro che se gli americani aumenteranno i dazi, come annunciato dal presidente Trump, l’Ue farà lo stesso”, ha affermato Lombard a margine della riunione dei ministri delle finanze del G20 a Città del Capo. “Anche se non è nell’interesse generale, anche noi dobbiamo proteggere i nostri interessi e quelli dei paesi dell’Unione”, ha aggiunto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA