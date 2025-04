Dazi: Pd in aula, ‘Meloni riferisca con urgenza alla Camera’

agenzia

Roma, 8 apr “La presidente del Consiglio riferisca nel più breve tempo possibile in aula”. Lo ha chiesto alla Camera il deputato del Pd Ubaldo Pagano. “Il suo governo non sembra avere le idee chiare rispetto alla politica dei dazi del presidente Trump. Siamo stanchi di questo suo atteggiamento, Meloni deve comprendere che è presidente del Consiglio ogni giorno, non solo nelle giornate buone”, ha detto Pagano.

