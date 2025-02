Dazi, rappresaglia Cina: tariffe del 15% su gas e carbone Usa

agenzia

Pechino, 4 feb. (Adnkronos/Dpa) – Scatta la rappresaglia della Cina ai dazi imposti dagli Stati Uniti. Il ministero delle Finanze di Pechino ha annunciato tariffe del 15% sulle importazioni di gas naturale liquefatto (Gnl) e di carbone, del 10% sull’import e macchinari per l’agricoltura dagli Stati Uniti.

Nel mirino anche greggio e auto di grossa cilindrata. La Repubblica popolare, ha annunciato la Commissione dazi doganali del Consiglio di Stato, imporrà “ulteriori dazi” del 10% anche su greggio, veicoli di grossa cilindrata e pickup.

Ai dazi, che entreranno in vigore il 10 febbraio, si aggiunge un’indagine antitrust contro Google.

La Cina inoltre ricorre all’Organizzazione mondiale del commercio (Wto) contro i dazi di Donald Trump. Il ministero del Commercio di Pechino ha annunciato in una nota di aver presentato “un ricorso contro le misure tariffarie degli Stati Uniti per difendere i suoi legittimi diritti e interessi” contro le azioni dell’amministrazione americana che sono “di natura dannosa”.