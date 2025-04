Dazi: Renzi, ‘cornuti e mazziati, Meloni dia un segnale di unità e cambi Urso e Lollobrigida’

agenzia

Roma, 3 apr “Il rapporto speciale tra Meloni e Trump non esiste, al punto che la Meloni è tra i pochi leader neanche invitata alla Casa Bianca. L’idea che il sovranismo aiuti l’economia italiana è falsa: è vero il contrario. Il sovranismo danneggia l’economia italiana. A noi serve la globalizzazione, non il protezionismo”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews, a proposito dei dazi.

“Chi fino a qualche ora fa elogiava la politica internazionale di Giorgia Meloni dovrebbe finalmente capire che ci siamo isolati in Europa e siamo stati puniti dagli Stati Uniti: un capolavoro. Cornuti e mazziati, insomma”, prosegue tra l’altro il leader di Iv, che poi scrive: “La Meloni deve svegliarsi. Continuare a fare la bella addormentata nel bosco stando nel mezzo costringe le imprese italiane a prendere schiaffi a destra e a sinistra. L’Italia deve guidare questa fase a fianco degli altri Paesi europei, senza fare i capricci come è successo in questi mesi”.

“Il Governo deve svegliarsi. Bisogna ascoltare Zaia, non Salvini. Bisogna valorizzare i competenti, non gli amichetti. Serve unità del Paese: per farlo la Meloni dia un segnale. Nei due ministeri chiave di questa battaglia, agricoltura e sviluppo economico, Giorgia mandi a casa i suoi camerati/amichetti/cognati e metta gente preparata. Gente competente. Gente di qualità. Al posto di Lollobrigida e Urso mettiamo due persone del mondo imprenditoriale che conoscono i problemi delle nostre aziende. Si dia spazio al merito e non all’amichettismo”, dice ancora Renzi.