Dazi: Renzi, ‘Meloni si svegli, a stare in mezzo tra Europa e America si affoga’

agenzia

Roma, 4 apr. “Le imprese italiane e la famiglie pagheranno il conto” dei dazi di Trump. “Pensare che si possa aiutare l’economia mettendo delle barriere è un’idiozia. In modo particolare per un Paese come il nostro che vive di export. A noi serve la globalizzazione, non il sovranismo. Io spero che l’Italia di svegli e Meloni smetta di barcollare, di tentennare, di stare un po’ con l’Europa e con l’America, alla fine sta nel mezzo e se sta nel mezzo tra Europa e America affoga”. Lo dice Matteo Renzi a’Finchè la barca va’ condotto da Piero Chiambretti.

