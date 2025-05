Dazi: Renzi, ‘Meloni vada a nascondersi, non conta assolutamente nulla’

agenzia

Roma, 23 mag. “La scelta di Trump di minacciare tariffe al 50% all’Europa pone alcune questioni. La prima: il Presidente degli Stati Uniti d’America odia l’Europa e tratta i paesi più lontani, a cominciare dalla Cina, molto meglio di come tratta gli alleati europei. La seconda: chi ama l’Italia deve prendere atto che il sovranismo fa male e a noi serve la globalizzazione. Basta populismo!”. Lo scrive Matteo Renzi sui social.

“La terza: il provincialismo di chi ha passato la settimana a farci vedere la foto di Vance e Von der Leyen che erano finalmente pronti a fare l’accordo grazie al ponte della Meloni dovrebbe nascondersi per pudore. Ma quale ponte?!? In politica estera Giorgia Meloni non conta assolutamente nulla e lo stiamo vedendo sulla nostra pelle, purtroppo. La quarta: l’Europa si deve svegliare e agire insieme, contro i piccoli egocentrismi insignificanti. La Casa Bianca sfida l’Europa, l’Europa risponda unita. Da Berlino a Parigi, da Varsavia a Madrid passando – possibilmente – anche per Roma se i sovranisti nostrani come Meloni e Salvini capiscono che questo non è il tempo di giocare ai balocchi”.