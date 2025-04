Dazi: Renzi presenta pacchetto proposte Iv, ‘industria ferma, da Meloni falsità’**

agenzia

Roma, 11 apr. “Il Paese ha un gigantesco problema. E non sono i dazi, sono anche i dazi. Il problema è che da 25 mesi la produzione industriale ha il segno negativo. La pressione fiscale e l’export calato, al contrario di quello che dice la Meloni” che parla di “dati falsi che vengono propagandati”. Per questo “noi lanciamo alcune proposte a costo zero”. Lo dice Matteo Renzi in conferenza stampa al Senato per presentare un pacchetto di misure per reagire ai dazi.

Tre proposte a livello nazionale. La prima: “Transizione 5.0 va liberata. L’incapace Urso ha bloccato tutto. Da 25 mesi la produzione industriale è negativa. I soldi di Transizione 5.0 vanno liberati togliendo i vincoli burocratici e i pasticci organizzativi voluti da Urso. Non serve inventare chissà cosa, basta copiare Industria 4.0”. La seconda: “La globalizzazione fa bene. Servono accordi commerciali, non dazi. Le imprese italiane hanno bisogno di aprirsi a tutti i mercati. Ecco perché dobbiamo abbattere le barriere: dopo il Ttip e il Ceta è tempo di approvare definitivamente il Mercosur. Meno vincoli, più competitività”. Infine il “far rientrare i cervelli. Meloni e Giorgetti hanno modificato la legge sul rimpatrio dei cervelli. Bisogna ripristinare e rafforzare la nostra legge: evitare che i nostri giovani talenti se ne vadano è la priorità. E l’equivalente dell’assurdo investimento in Albania deve essere destinato agli italiani che se ne vanno”.