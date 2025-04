Dazi: Renzi, ‘un errore per tutti, Trump rischia di far perdere agli Usa la leadership’

agenzia

Roma, 17 apr “E’ difficile immaginare quale sia lo sviluppo dell’incontro Trump-Meloni, non è semplice predire cosa fa Trump e non è chiaro quale idea Trump debba cambiare. Il punto è che i dazi sono un errore per gli Stati Uniti e per l’Unione europea e sul dialogo la competenza non è dei singoli Paesi ma dell’Ue”. Lo ha detto Matteo Renzi a Bloomberg Tv.

“Come ex premier dico che baciare l’anello a Trump non è il modo migliore per difendere l’interesse nazionale, ma il fatto di avere buone relazioni tra i sovranisti europei, con Meloni, e i sovranisti Usa, con Trump, penso che per il business italiano non sia un buon segnale -ha spiegato l’ex premier-. Perchè noi non abbiamo bisogno di sovranismo e protezionismo, il nostro Paese si basa sull’export, abbiamo bisogno della globalizzazione”.