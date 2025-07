Dazi: Ricciardi, ‘maggioranza indecente non presente mozione’

agenzia

Roma, 8 lug “La maggioranza del governo Meloni non ha presentato alcuna mozione sul tema dei dazi. Si tratta di un atto politico indecente, indicativo di un esecutivo senza bussola e incapace di censurare azioni in evidente contrasto con gli interessi italiani”. Lo dice Riccardo Ricciardi, capogruppo M5S alla Camera.

“D’altronde per Giorgia Meloni dei dazi al 10% ‘non sarebbero particolarmente impattanti per le imprese’. Peccato che si traducano nella perdita di 120 mila posti di lavoro e di diversi miliardi. È inaccettabile come il governo Meloni non riesca a spendere una parola contro Trump, nemmeno quando le sue politiche rappresentano una mannaia per la nostra economia. La sottomissione della Premier al Presidente Usa non è solo moralmente indegna, come per quel che riguarda il genocidio a Gaza, ma anche economicamente insopportabile per il nostro Paese”, aggiunge Ricciardi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA