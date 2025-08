Dazi: Rizzo, ‘basta Europa, basta Ursula’

agenzia

Roma, 2 ago. Von Der Leyen è capitolata davanti a Trump. Un vero e proprio disastro. Che diavolo ci stiamo a fare in questa Europa. Bisogna uscirne. 600 miliardi per le armi tolti a scuola ed assistenza, 750 miliardi per il gas americano a prezzi triplicati oltre il 50% di dazi su alluminio e acciaio. E il Governo tace. L’opposizione anche. Noi diciamo ‘basta Europa basta Ursula!'”. Lo ha afferma Marco Rizzo, coordinatore nazionale Democrazia sovrana e popolare che lunedì 4 agosto, all’Auditorium San Carlo di Albenga, dalle 19 presenterà il libro intervista ‘Riprendiamoci le chiavi di casa’, per “denunciare il potere delle élite euro-atlantiche e rivendicare la sovranità nazionale oltre la destra e la sinistra”.

