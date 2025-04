Dazi: Ruffini, ‘no a controdazi, Europa sia unita’

agenzia

Roma, 3 apr. “Rispondere con i controdazi sarebbe sbagliato, aggiungerebbe danno alle nostre economie senza alcun beneficio”. Lo dice Ernesto Maria Ruffini, ex-direttore dell’Agenzia delle Entrate, a SkyTg24.

“Piuttosto si faccia grande sforzo per unire ancora di più le economie europee e trovare altri mercati per i nostri prodotti, in altre zone anche esse colpite dal protezionismo statunitense. Non deve esserci una risposta dei singoli paesi: mai come oggi c’è bisogno di un’Europa unita, forte e con una visione coesa. Dobbiamo mostrare che la scelta dell’amministrazione Trump è una scelta sbagliata, anche per la loro economia, e che rischia di portare tutti fuori strada”.

