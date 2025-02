Dazi: Ruffino (Azione), ‘Italia rischia di essere cavallo di Troia in Ue’

agenzia

Roma, 2 feb. “Al ministro del Made in Italy non basta soltanto di essere dannoso. Vuole essere anche ridicolo, come ridicolo è il suo invito all’Unione europea a non provocare una devastante guerra commerciale con l’amministrazione Trump. Che sarebbe un po’ come dire a Zelenski, con l’Ucraina devastata da missili e bombe, di smetterla di provocare Putin. Urso, con aria serafica e petto in fuori, ricorda che Meloni è stato l’unico leader invitato alla cerimonia di insediamento. Faccia attenzione perché dietro quel privilegio non ci sia una più sostanziosa richiesta di vassallaggio dell’Italia”. Lo afferma Daniela Ruffino, deputata di Azione.