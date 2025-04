Dazi: S. Craxi, ‘rilanciare partenariato transatlantico economico e politico’

agenzia

Roma, 4 apr. “Abbiamo lasciato marcire nei cassetti l’accordo commerciale tra le due sponde dell’Atlantico e questi sono i risultati. Il Partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti è stato ostaggio di troppe reticenze e timori in Europa anche se avrebbe aperto una fase del tutto nuova, di grandi opportunità, tra i due continenti. L’approccio euro-mercantilista degli ultimi due decenni, che ha fatto male alla stessa Unione, non ci ha aiutato. Ma oggi dobbiamo guardare oltre le contingenze, sfidare in positivo Trump, gettare il cuore oltre l’ostacolo e rilanciare concretamente l’idea di una grande area di libero scambio transatlantico. Un partenariato economico che sostenga un partenariato politico strategico”. Così Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della commissione Affari esteri e difesa a Palazzo Madama.