Dazi: Schifani, ‘preoccupati da politica Trump, reazione Ue sia ferma e unica’**

Palermo, 28 feb. “La politica di Trump di dazi mi preoccupa. Non mi sono mai pronunciato sino adesso, ma è chiaro che parlo anche da ex presidente del Senato. Sulla politica internazionale non mi compete esprimermi, potrei dire tanto ma mi taccio. Per quanto riguarda, invece, quella economica siamo preoccupati come credo lo siano tutti coloro che hanno a cuore l’andamento dell’economia italiana”. Così il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, a margine della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte dei Conti.