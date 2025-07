Dazi: Schlein, ‘100mila posti a rischio ma Meloni minimizza per non irritare Trump’**

agenzia

Roma, “Giorgia Meloni pur di non infastidire Trump sta minimizzando l’impatto dei dazi, addirittura sostiene che al 10% non sarebbero impattanti per l’Italia. Invece l’Italia rischia di perdere decine di miliardi di esportazioni e oltre 100mila posti di lavoro”. Lo dice la segretaria del Pd, Elly Schlein.

“Il presidente di Confindustria giustamente segnala che oltre ai dazi al 10% bisogna considerare il deprezzamento del dollaro di oltre il 13 per cento. I danni alla nostra economia sarebbero molto pesanti. Serve un piano di rilancio della domanda interna, di aumento dei salari, di sostengo agli investimenti e per l’internazionalizzazione delle imprese. Ad oggi, invece siamo a zero. Il fantomatico piano da 25 miliardi annunciato dalla premier tre mesi fa, peraltro senza risorse nuove, è già sparito dai radar”.