Dazi: Schlein a Meloni, ‘non ne parla più, dove finito piano da 24 miliardi?’**

Roma, 23 set. “Questo governo non ha ancora detto cosa farà per proteggere l’Italia dai dazi di Trump. Voleva fare la pontiera e invece l’amicizia unilaterale con Trump ha un costo elevatissimo per il nostro Paese. Hanno minimizzato per mesi. Confindustria parla di 20 miliardi in meno di export per il prossimo anno e lo Svimez di 100mila posti di lavoro a rischio. La linea morbida con Trump è stata del tutto inefficace. E oggi siamo alla rimozione: non sento più Meloni parlare di dazi. Aveva annunciato un piano da 24 miliardi. E’ svanito nel nulla”. Così Elly Schlein alla Direzione Pd.

