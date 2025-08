agenzia

Roma, 4 ago “Il governo può fare subito due cose a costo zero per aiutare le famiglie e le imprese italiane a ridurre i danni dei dazi: può scollegare il prezzo dell’energia da quello del gas e può introdurre un salario minimo per rilanciare la domanda interna”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein.

