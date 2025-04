Dazi: Schlein, ‘Meloni da Trump? Contribuisca a negoziato Ue, no trattative bilaterali’**

agenzia

Roma, 10 apr. “Cosa ci aspettiamo dalla visita di Meloni negli Usa? Che il governo contribuisca al negoziato dell’Unione europea che deve essere unitario perchè non dobbiamo lasciare spazio a Trump di pensare di dividere l’Ue facendo trattative bilaterali”. Lo dice Elly Schlein a Tagadà su La7.

“Il governo piuttosto deve insistere in Ue per un piano di investimenti comuni. Durante la pandemia si misero 100 miliardi per sostenere i posti di lavoro con lo strumento Sure, noi già alle europee abbiamo chiesto che quei fondi diventassero strutturali, oggi c’è bisogno di fare lo stesso”.