Dazi: Schlein, ‘Trump insulta e Meloni abbassa la testa, Italia non può fare questa figura’

agenzia

Roma, 9 apr. “Prima Trump definisce parassiti noi italiani ed europei, e il governo Meloni fa orecchie da mercante abbassando la testa. Poi, lo stesso giorno in cui Giorgia Meloni annuncia trionfante che sarà ricevuta alla corte di Trump il 17 aprile, il presidente americano insulta con parole irripetibili chi propone un incontro per disinnescare una crisi finanziaria ed economica globale, generata dalla sua politica sui dazi. I sedicenti patrioti abbassano la testa ancora una volta ed espongono imprese e lavoratori a rischi enormi e a un crollo della nostra credibilità internazionale: l’Italia non può fare questa figura”. Lo dice la segretaria del Pd, Elly Schlein.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA