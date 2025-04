Dazi: sondaggio Izi, ‘preoccupati 86,5% italiani, per 55% da governo risposte inadeguate’

agenzia

Roma, 11 apr. “Dal sondaggio condotto da Izi”, azienda che si occupa di analisi e valutazioni economiche e politiche, “presentato questa mattina nel corso della trasmissione L’Aria che Tira su la 7, condotta da David Parenzo, emerge un dato molto chiaro sulla percezione degli italiani circa l’applicazione dei dazi dal governo Usa: la maggioranza degli elettori pensa che la risposta del governo Meloni non sia adeguata alla gravità della situazione”. Si legge in una nota.

“Alla domanda: ritiene che le iniziative del governo italiano in risposta ai dazi siano adeguate il 55% degli elettori risponde di no, tra gli elettori di centrodestra il 25%, uno su quattro, condivide questa posizione. Il dato numericamente più interessante è la grande preoccupazione, quasi drammatica, degli italiani sugli effetti dei dazi: condizioneranno pesantemente l’economia per l’86,5 per cento degli elettori totali senza distinzioni tra gli elettori dei partiti al governo o all’opposizione. La sottovalutazione degli effetti dei dazi, tentata a più riprese dal governo, non sembra convincere gli italiani di tutti i partiti o di diversi orientamenti politici”.