Dazi: Tajani, ‘piano straordinario per export funziona’**

agenzia

Roma, 9 ago. “Il piano straordinario per l’export funziona. Diversificare i mercati internazionali nei quali esportare i nostri prodotti è la strategia giusta per contrastare l’effetto negativo dei dazi americani. Nel primo semestre del 2025 l’export italiano verso i Paesi extra Ue registra una crescita dell’1,3%, che sale a +2% al netto dell’energia”. Lo sottolinea il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani.