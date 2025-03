Dazi: Tajani, ‘Usa cercheranno di trattare, serve prudenza’

agenzia

Roma, 27 mar. “La guerra dei dazi non conviene a nessuno. Quindi credo che gli americani cercheranno di trattare, sanno che ci saranno delle contromisure. Bisogna essere prudenti e trattare. La competenza è dell’Europa e io ho chiesto di tutelare alcune posizioni italiane, ho chiesto di non tassare il whisky perchè a noi non conviene una guerra dei dazi sul whisky che avrebbe ripercussioni sui nostri vini”. Lo dice Antonio Tajani a Dritto e Rovescio su Rete4.

