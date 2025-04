Dazi: Tinagli, ‘reazione Ue a partire da regole e tasse big tech Usa’

agenzia

Roma, 3 apr. “Trump ha costruito una narrazione sui dazi falsando i numeri: ha detto che ha trovato l’economia Usa disastrosa ma negli anni di Biden è andata tutto sommato bene. Il suo show era strutturato non tanto come una minaccia per gli altri paesi quanto per il consenso interno. Vedremo se gli americani lo appoggeranno, ci sarà incertezza sui mercati e questo non va bene per l’economia”. Così in una nota l’eurodeputata ed economista del Pd Irene Tinagli.