Dazi, Trump: oggi annuncerò un accordo con un grande Paese

agenzia

Secondo il New York Times si tratterebbe del Regno Unito

WASHINGTON, 07 MAG – Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che oggi annuncerà un “importante accordo commerciale” con un “grande e rispettatissimo Paese”. In un post sulla sua piattaforma social Truth, Trump ha affermato che farà tale annuncio in una conferenza stampa alla Casa Bianca alle 10 ora locale (le 16 ora italiana). Il Paese a cui si riferisce il presidente Usa sarebbe il Regno Unito, secondo quanto scrive il New York Times citando diverse fonti a conoscenza dei piani. Il tycoon ha definito l’accordo “il primo di molti”. Il mese scorso Trump ha imposto ingenti dazi sui partner commerciali statunitensi, ma ne ha temporaneamente congelati la maggior parte per consentire la negoziazione di accordi commerciali. Da settimane sostiene che i paesi si stanno preparando a siglare trattati con gli Usa. Il New York Times afferma che non è chiaro se un accordo commerciale tra Stati Uniti e Regno Unito sia già stato finalizzato o se i due paesi annunceranno un quadro per un accordo che sarà soggetto a ulteriori negoziati.

