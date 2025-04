Dazi: Trump, ‘verso Cina scenderanno sostanzialmente, ma non azzerati’

agenzia

Washington, 23 apr. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha segnalato una possibile inversione di tendenza nella sua guerra commerciale con la Cina, affermando che le elevate tariffe sui prodotti cinesi “caleranno sostanzialmente, ma non saranno pari a zero”. Le dichiarazioni di Trump, rilasciate martedì durante un evento stampa alla Casa Bianca, sembrano segnare una marcia indietro dopo settimane di atteggiamenti duri e di ritorsioni che hanno portato i dazi sulla Cina a un livello sbalorditivo del 145%.

“Il 145% è molto alto e non sarà così alto”, ha detto Trump in una sessione di domande e risposte con i giornalisti nello Studio Ovale. “Non sarà nemmeno lontanamente così alto. Scenderà sostanzialmente. Ma non sarà zero”. Trump ha rilasciato queste dichiarazioni in risposta a una domanda sulle dichiarazioni rilasciate in precedenza dal Segretario al Tesoro Scott Bessent, secondo cui le elevate tariffe doganali tra Stati Uniti e Cina hanno di fatto creato un embargo sugli scambi commerciali tra le due economie.